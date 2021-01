Thomas Gumpert: "Verbotene Liebe"-Star ist tot!

Im Netz sammeln sich bereits die Beileidsbekundungen. "Oh, nein wie traurig! Ruhe in Frieden, lieber Thomas Gumpert", "Ich bin geschockt. Ich wünsche der Familie, den Freunden und den Kollegen ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit" und "Sehr, sehr traurig! Er war ein super Schauspieler", lauten nur einige der vielen Kommentare.

2020 mussten wir uns von einigen prominenten Persönlichkeiten verabschieden! Von wem? Das erfahrt ihr im Video: