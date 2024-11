Marius Borg Høiby: Doch kein Entzug? Er ist wieder in Oslo

Gerade erst reiste die Familie nach London und die Gerüchteküche brodelte. Kronprinz Haakon (51) hatte überraschend offizielle Termine aus "privaten Gründen" abgesagt. Sofort waren sich Insider sicher, dass ein Drogenentzug von Marius dahinter stecken könnte. "Die Tatsache, dass der Kronprinz offizielle Termine abgesagt hat, macht mich ziemlich sicher, dass dies kein gewöhnlicher Familienurlaub ist", erklärte beispielsweisecAdelsexpertin Caroline Vagle.

Doch die Spekulationen haben nun ein Ende, denn der 27-Jährige wurde gerade in Oslo gesichtet. Also wohl doch kein Entzug! Was die Familie stattdessen in England gemacht hat? Das bleibt ihr Geheimnis ...

