Ein Jahr später sorgte Marius Borg Høiby für einen erheblichen Skandal innerhalb der norwegischen Königsfamilie. Am 4. August 2024 wurde er in Oslo aufgrund von Vorwürfen der Körperverletzung und Sachbeschädigung festgenommen, was die Öffentlichkeit und die Medien in Aufruhr versetzte. Bereits einen Tag nach seiner Festnahme wurde er aus der Haft entlassen. In einem Statement, das sein Anwalt an den norwegischen Sender NRK übermittelte, gestand Marius die Vorwürfe ein. Er räumte ein, in der Nacht vom 3. auf den 4. August seiner Freundin gegenüber gewalttätig geworden zu sein und dabei Objekte in ihrer Wohnung mutwillig zerstört zu haben. Wie er in dem Schreiben weiter erklärte, ereignete sich der Vorfall unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain. Zudem offenbarte er in seiner Erklärung, an verschiedenen psychischen Erkrankungen zu leiden und bereits einmal wegen seines Drogenmissbrauchs in Behandlung gewesen zu sein. "Ich möchte für meine Taten zur Rechenschaft gezogen werden", schrieb er abschließend und zeigte damit Reue.

Doch die Vorwürfe gegen Marius reichen offenbar weiter zurück. Laut Medienberichten sei er bereits in früheren Beziehungen gewalttätig geworden. Seine Ex-Freundin Juliane Snekkestad warf ihm in einer Instagram-Story vor, sie sowohl psychisch als auch physisch misshandelt zu haben. Auch Nora Haukland, eine weitere Ex-Partnerin, erhob schwere Anschuldigungen gegen ihn. Laut der norwegischen Zeitung „Se og Hør“ beschuldigte sie ihn auf Snapchat, sie geschlagen, gewürgt und getreten zu haben. Darüber hinaus sei sie ebenfalls Opfer psychischer Gewalt geworden. Die Polizei nahm sowohl Snekkestad als auch Haukland zu den Vorwürfen gegen Marius Borg Høiby ins Verhör. Bislang hat er sich zu diesen Anschuldigungen nicht geäußert, und ein weiteres Statement von ihm steht noch aus.

Am Abend des 18. November 2024 wurde Høiby erneut verhaftet – dieses Mal steht der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum. Anschließend wurde Untersuchungshaft angeordnet, um unter anderem eine Beeinflussung von Zeugen und die Zerstörung von Beweismitteln zu verhindern.

Dänische Medien berichten von fünf mutmaßlichen Opfern. Am 27. November 2024 wurde bekannt gegeben, dass Høiby vorläufig aus der Untersuchungshaft entlassen wird, da die Gefahr einer Beweismittelbeseitigung zum aktuellen Zeitpunkt als nicht mehr gegeben angesehen wurde. Nach aktuellem Stand könnten Marius bis zu zehn Jahre Haft drohen.