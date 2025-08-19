Marius Borg Høiby: Schockierende Anklageschrift veröffentlicht

Drei mutmaßliche Opfer werden durch Rechtsanwalt John Christian Elden vertreten. Er erklärte: "Die Anklage wurde im Einklang mit den Aussagen unserer Mandantinnen und dem übrigen Ermittlungsmaterial erhoben. Es handelt sich um eine schwerwiegende und umfassende Anklage." Laut Elden wurden die Frauen vor der Pressekonferenz über die Vorwürfe informiert.