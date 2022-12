Mark Forster: Aus und vorbei! Das Ende ist besiegelt

Mark zieht die Reißleine

Mark hat lange TV-Produktionen für "The Voice of Germany" und "Wer stiehlt mir die Show?" hinter sich. 2022 haben er und seine Band so viele Konzerte wie nie gespielt, und eigentlich müssten die Vorbereitungen für die Tour 2023 jetzt beginnen. Jede Menge Stress also; der Pop-Poet hat auf vielen Hochzeiten getanzt, da blieb das Privatleben zwangsläufig auf der Strecke. Kurz vor Jahresende hat Mark daher nun einen Vorsatz gefasst: So kann es nicht weitergehen!

"Wenn ich in mich reinhöre, brauche ich grad was anderes. Ich möchte mit ein bisschen Zeit an neuer Musik arbeiten. Vielleicht ein oder zwei Projekte realisieren", begründet er seine Entscheidung, die Konzerte abzusagen. Eine Handvoll Open Airs werde es aber geben, verspricht Mark. Und auch, wenn er "nicht wirklich Urlaub, aber freies Zeugs" machen will, bleibt ihm zwischendurch endlich Zeit zum Durchatmen und für sich und seine Liebsten. Für seine Fans heißt das zwar, Geduld bewahren, doch es ist besser, wenn Mark jetzt die Reißleine zieht, bevor es irgendwann zu spät ist.

The Voice - Dieser Beef zwischen den Juroren ist unvergessen: