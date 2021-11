Mark Forster: Diese Frau hat sein Herz erobert!

"So fast einen kompletten Tag lang haben wir Händchen gehalten, bis die Hände so richtig, beide, so echt eklig schwitzig waren und so. Und dann hat sich Jasmin getraut und hat mir einen Kuss gegeben mit Zunge. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe versucht, nichts falsch zu machen", offenbart Mark Forster nun gegenüber "taff!". Ehrliche Worte, die ein ganz besonders intimen Blick auf das Privatleben von Mark gewähren. Scheinbar gehörte damals einer Jasmin das Herz des Sängers und er erlebte mit ihr einen Meilenstein des Erwachsenwerdens! Ob uns Mark in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...