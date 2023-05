Mark Forster: Es ist aus! Jetzt ist es offiziell

Seit 2017 brachte Mark Forster frischen Wind in die Casting-Show. Mit seiner lustigen und frechen Art begeisterte er nicht nur die Talente, sondern auch die Zuschauer. 2022 gelang ihm sogar mit Kandidatin Anny Ogrezeanu der Sieg bei "The Voice of Germany". Und wie sagt man so schön: Man sollte gehen, wenn es am Schönsten ist. Dies hat sich offenbar auch der Sänger zu Herzen genommen. Denn 2023 wird er nicht mehr in der Jury sitzen.

Und auch seine Kollegen Stefanie Kloß, Rea Garvey und Peter Maffay räumen die roten Sessel. "Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier. Liebe Stefanie, lieber Mark, lieber Rea und lieber Peter, ProSieben und Sat.1 danken euch für großartige und wunderschöne Stunden bei 'The Voice of Germany'. Ihr wisst: Als Teil der großen 'The Voice'-Familie seid ihr immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen. Auf bald. Es war uns eine Ehre", verkündet ProSieben via Twitter.

Wer die Plätze in der neuen Staffel einnehmen wird? Das bleibt bisher ein Rätsel...

