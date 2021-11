Nico Santos Vater ist eine Werbe-Ikone - Ihr kennt ihn garantiert!

Ob als Juror bei „The Voice of Germany” oder erfolgreicher Solokünstler, um Nico Santos führt aktuell kein Weg herum. Seine Nummer-1-Hits wie „Rooftop“ oder „Better“ klettern nicht nur die Charts hoch, sondern sind auch echte Ohrwürmer. Was jedoch die wenigsten Fans bislang wissen: In seiner Familie ist der auf Mallorca aufgewachsene Norddeutsche nicht der einzige Star. Neben Schwester Susanna, die als Schauspielerin vor der Kamera steht, ist vorallem Nico Santos Vater eine echte Berühmtheit. Na, klingelt es schon?