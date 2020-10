Mark Forster Vermögen: Vom BWL-Studenten zum Millionär

Während manch ein Musiker eher durch Zufall ins Musikbusiness stolpert, hat Mark Forster, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Mark Ćwiertnia heißt, sich seinen wahnsinnigen Erfolg redlich verdient. Trotz BWL-Studium in der Tasche suchte er sich nach dem Abschluss einen Job in der Medienwelt. Schon parallel zu seinem ersten Job als TV-Redakteur verbrachte der Hobbymusiker seinen Feierabend stets im Musikstudio und bastelte fleißig an seinen Songs. Doch erst der Jakobs-Pilger-Weg brachte ihm die endgültige Erleuchtung. Um sich als Vollzeit-Musiker zu etablieren, zog Mark Forster aus dem beschaulichen Winnweiler in die Hauptstadt Berlin. Nicht lange dauerte es, bis das Nachwuchstalent einen Vertrag mit dem Plattenlabel „Four Music“ in der Tasche hatte. Von da an ging es nur noch steil nach oben!