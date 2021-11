Mark Forster: Jaa, endlich verrät er sein süßes Geheimnis!

"Sportmotorboot fahren ist so ein Hobby von mir. Ich habe den Sportmotorbootführerschein kürzlich gemacht", offenbart Mark nun gegenüber "red!" und gibt dabei gleichzeitig einen besonderen Einblick in sein Privatleben! Wie es scheint, hat der Sänger Nägel mit Köpfen gemacht und einen seiner größten Wünsche erfüllt! Wie schön! Doch nicht nur über sein süßes Geheimnis hat Mark einiges zu berichten. Auch über seine Vergangenheit gerät Mark ins sinnieren: "Ich habe Abitur gemacht, knapp, aber ich habe es gemacht. Dann habe ich erfolgreich den Studiengang Jura abgebrochen. Und dann habe ich BWL studiert - abgeschlossen." Wow! Das wusste bis jetzt echt niemand! Ob uns Mark in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Geschichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...