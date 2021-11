Inka Bause: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Bevor Inka als Moderatorin voll durchstartete und absolute Mega-Erfolge feiert, war es damals eigentlich ihr größter Wunsch, in der Schlagerbranche voll durchzustarten. Neben ihrem berühmten Vater und Schlagerstar Arndt Bause, wollte auch Inka in der Musikwelt groß raus kommen. Doch ihr Vater war eigentlich dagegen. So verrät Inka nun gegenüber "MDR": "Er wusste, dass, wenn berühmte Männer ihre Kinder in den Beruf protegieren, haben es die Kinder wahnsinnig schwer." Sie ergänzt wehmütig: "Letztendlich endete das wirklich darin, was die wenigsten wissen, dass er, nachdem ich erfolgreich geworden bin, keine einzige weibliche Künstlerin mehr hatte. Die haben ihn alle verlassen, weil sie dachten, die Hits kriegt die Bause." Autsch! Doch Inka ließ sich davon nicht unterkriegen! Ganz im Gegenteil sogar! So hat sie auch trotz ihrer Moderationskarriere den Bezug zur Musik nie verloren - zum Glück!