Mark Forster: Süßes Geheimnis gelüftet!

Für läuft es momentan richtig rund! Er ist Coach bei "The Voice of Germany" und "The Voice Kids" und landet einen Hit nach dem anderen. Jetzt hat er den nächsten Mega-Job an Land gezogen!

Mark Forster lässt die süße Bombe platzen

Auf lüftet der Sänger jetzt sein süßes Geheimnis. "Bisi Stolz heute: Ich darf den Titelsong 'Wo noch niemand war' im neuen Disneyfilm DIE EISKÖNIGIN 2 singen!!!", verkündet er. Wenn das mal nicht sein nächster Mega-Hit wird!

Schließlich gehört der erste Teil von "Die Eiskönigin" zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Fast 1,3 Milliarden Dollar spielte der Streifen um Eisprinzessin Elsa und Schneemann Olaf ein. Klar, dass die Fortsetzung von den Disney-Fans sehnsüchtig erwartet wird.

Die deutschen Fans können sich neben Marks Song wieder auf die Synchronstimme von freuen. Er spricht erneut Fan-Liebling Olaf. Neu im Team: YouTuberin Lara Loft. Sie wird der neuen Figur Honeymaren, eine Angehörige des Volkes der Northuldra, ihre Stimme leihen. Am 20. November startet der Streifen endlich in den deutschen Kinos.

