Mark Keller: Blitz-Hochzeit mit seiner Dauer-Liebe?

Er bekam eine neue rechte Hüfte, feierte seinen runden Geburtstag – und nun folgt vielleicht sogar eine Blitz-Hochzeit? Schauspieler Mark Keller (60), bekannt aus "Der Bergdoktor", schlägt ein neues Kapitel in seinem Leben auf. Nach über 30 Ehejahren ließ er sich von seiner Frau Tülin (60) scheiden – still und leise, ohne großes Aufsehen. Jetzt scheint der Weg frei für einen neuen Anfang mit der Frau, die seit Jahren an seiner Seite ist: Lebenspartnerin Anna.