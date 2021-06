Markus Lanz: Nach so vielen Jahren! Alles aus und vorbei?

"ZDF ist Marktführer, RTL verliert immer weiter. Lanz kann durch seine starken Quoten während der Corona-Pandemie beim ZDF bis zur Rente senden. Bei RTL wäre das Risiko zu groß, dass die Sendung nach einem Jahr eingestellt wird, weil es die jungen Leute nicht interessiert", plaudert ein Insider in der "Bild" aus. Bei RTL hatte Markus Lanz in den 90er Jahren übrigens seinen Durchbruch und präsentierte das Magazin "Explosiv", bevor er 2008 zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen wechselte. Nicht nur an Markus Lanz, sondern auch an Johannes B. Kerner wollte RTL zu sich holen - aber auch hier stehen die Chancen wohl eher schlecht.

