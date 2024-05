Marlisa Rudizo: Kein Support! Das sagt ihr Freund zu ihrer "Reality Queens"-Teilnahme

Marlisa war in ihren vergangenen Reality-TV-Shows immer mit einem Partner zu sehen. Jetzt möchte sie sich "mal ganz alleine zeigen" - ohne Partner: "Damit die Leute mich mal alleine kennenlernen und sehen, mich selber testen, ob ich das überhaupt schaffe, da ich ein Berliner Großstadtmädchen bin und absolut kein "Naturmensch". Ich hatte Bock auf ein Abenteuer und brauchte nach dem Tod meiner Mama einfach mal was Neues. Ich wollte allen zeigen, was ich drauf habe, weil ich immer unterschätzt werde und niemand meiner Freunde / Familie mir sowas zutrauen würde", verrät sie uns. Dass Marlisa Glamour und Luxus liebt, ist nämlich nichts Neues! Am meisten werde sie Lieferdienste vermissen, wie sie uns erzählt: "Ich glaube, ich bin Stammkunde bei Lieferando. Zudem werde ich meine Familie, meinen Partner und meine Freunde extrem vermissen, da ich eine wirklich enge Bindung zu meinen Liebsten habe. Und natürlich weiß ich, dass ich mein Handy und fließend Wasser vermissen werde."

Gerade das Thema Essen könnte Marlisa zum Verhängnis werden: "Ich habe super Angst, dass ich zur Diva werde, wenn ich nicht genügend Essen und Cola Zero bekomme. Zudem habe ich Angst, dass ich Challenges nicht schaffe und deshalb rausgeschmissen werde."