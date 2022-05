Marnie Schulenburg: Die Schauspielerin stirbt mit 37 Jahren!

Bekanntheit erlangte Marie Schulenberg vor allem durch die US-Sitcom "As the World Turns". Am Muttertag wurde die Schauspielerin aus dem Krankenhaus entlassen, damit sie Zeit mit ihrer Familie verbringen kann - die Sauerstoff-Maschine war immer dabei. Sowohl im Netz als auch bei Kollegen ist die Trauer riesig. Zahlreiche User sprachen der Familie ihr Beileid aus und wünschen viel Kraft in der schweren Zeit.

2021 sind weitere Promis von uns gegangen. Von welchen Stars wir uns verabschieden mussten, erfahrt ihr hier im Video: