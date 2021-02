Goodbye Deutschland: Auswanderer Werner Boesel ist tot

Die traurige Nachricht verkündet Werners Frau Christine bei Facebook. "Mit gebrochenem Herzen muss ich alle informieren, mein süßer Werner ist heute Abend gestorben. R.I.P., meine Liebe", schreibt sie dort voller Trauer.

Schon 2019 wurde von "Goodbye Deutschland" berichtet, dass der Deutsche schwer krank war und sein Restaurant "Joes German Restaurant & Schnitzel House" in Sulghur Springs in den USA abgeben möchte. Der Auswanderer ist an Leukämie erkrankt. Er kämpfte mit voller Kraft gegen den Krebs, doch er den Kampf nun verloren.