Martin Kesici: Umzug zu seiner Freundin - und ihrem Ehemann!

2003 gewinnt Martin Kesici (50) bei "Star Search" und wird über Nacht zum gefeierten Star. Sein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Doch nach zwei Alben ist Schluss, es folgt der Bruch mit der Plattenfirma. Seine Musikkarriere ist am Ende, Martin macht Schulden und verliert sich in Drogen und Alkohol. Damit hatte er über viele Jahre schwer zu kämpfen. Seitdem ist seine mentale Gesundheit nicht mehr die Beste. "Mit Depressionen war ich bestimmt 4, 5 Jahre weg", erzählt der 50-Jährige in der aktuellen Folge der VOX-Serie "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders". Der gelernte Metallbauer lebt seit Jahren allein und hatte bisher wenig feste Beziehungen.

Doch dann ist Liz (40) in sein Leben getreten: Der Castingshow-Gewinner ist seit drei Jahren mit seiner Freundin, die er 2021 über Instagram kennenlernte, zusammen. Liz ist Frontfrau einer Heavy-Metal-Band und lebte fast 600 km von Martin entfernt in Bremen. Nach vier Monaten Kontakt haben sich die beiden das erste Mal gesehen. Es funkt sofort zwischen ihnen, von da an führten die beiden eine Fernbeziehung. Die 11 Jahre jüngere Liz gibt ihm den Halt, den er so dringend braucht.

Doch nach zwei Jahren Pendeln war für Martin klar: Er möchte für sie nach Bremen ziehen. Doch einen Haken gibt es trotzdem: Liz ist noch verheiratet und lebt mit ihrem Ex-Mann und ihren drei Kindern in Bremen. Sie lebt zwar mit ihrer Familie unter einem Dach, doch die Beziehung zu ihrem Ehemann ist seit mehreren Jahren nur noch platonisch. Wegen der Kinder soll sich an der Wohnsituation auch zukünftig nichts ändern.