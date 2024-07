"Star Search": Das machen die Teilnehmer heute!

Seit 1994 spielt Martin Kesici in der Hard-Rock-Gruppe "Enrichment" als Gitarrist und Sänger. Eine Tatsache, die ihm während seiner Teilnahme bei der ersten Staffel von "Star Search" zugutekam. Er sang sich von Runde zu Runde und wurde am Ende in der Kategorie "Music Act ab 16 Jahren" als Sieger gekürt. Es folgte zweijähriger Plattenvertrag mit dem Label Universal Records. Seine erste Single "Angel of Berlin" stürmte sofort auf Platz eins der deutschen Charts.

Doch an den großen Erfolg konnte der Rockmusiker nicht mehr anschließen. Stattdessen wurde er zum Reality-TV-Star. 2012 war Martin als Kandidat im Dschungelcamp. In den nächsten Jahren nahm er an Formaten wie "Wok-WM", "Promidinner", "Promiboxen", "Adam sucht Eva" und "Get the f*ck out of my house" teil.

Mit seiner Partnerin Miss ScarRed (40) führt er seit einiger Zeit einen gemeinsamen Kanal auf der Streamingplattform Twitch. Von Montag bis Samstag senden die beiden die Morgensendung "Morgenlatte", in der sich das Paar über verschiedene Themen unterhält. Außerdem macht Martin regelmäßig Gaming-Streams für seine Fans.