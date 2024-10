Martin Rütter: Hundetrainer überrascht mit Geständnis - damit hätte niemand gerechnet

Auf Social Media postete er ein Video, in dem er eine Katze filmte. Dazu lief im Hintergrund der Song "Cover Me In Sunshine" von P!NK, Willown Sage Hart. Der Hundetrainer schrieb dazu folgende Worte: "Ok Leute, es ist an der Zeit, es zuzugeben. Ich habe all die Jahre nur mit dem Klischee gespielt, dass ich als Hundemensch keine Katzen mag. Aber um ehrlich zu sein: Ich liebe Katzen und finde sie faszinierend. Und mal ehrlich, wie könnte man diese Katze nicht bezaubernd finden?"

Obwohl er als angesehener Hundetrainer bekannt ist, hat der gelernte Tierpsychologe anscheinend nicht nur ein großes Herz für Hunde.