Martin Rütter: "Sehr tiefsinniger Mensch" - So sehr schwärmt er von Ilka Bessin

Martin Rütter wird am kommenden Freitag, dem 17. Mai, um 22:00 Uhr erstmals als Gastmoderator an der Seite von Bettina Tietjen durch die NDR Talk Show führen. In einem Interview zur Sendung verrät der Hundeprofi, auf welche Gäste er sich am meisten freut. Eine davon: Ilka Bessin.

"Ilka Bessin kenne ich seit gefühlt einer Ewigkeit", beginnt der 53-Jährige. "Und da ist es eben so, dass Ilka und ich auch privat wirklich sehr tiefe Gespräche haben und das ist, glaube ich, auch etwas, was ja viele Comedians haben, aber Ilka besonders, dass sie ein sehr tiefsinniger Mensch ist und deswegen eben im Privaten nichts mit Cindy aus Marzahn zu tun hat. Das ist schon eine große Schere zwischen den beiden und ich glaube, dass sie Cindy aus Marzahn nur sein kann, weil sie eine wahnsinnig gute Beobachterin ist."