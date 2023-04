Martin Rütter: Mit 52! Zuckersüße Beichte von dem TV-Star

Sitz, Platz, Aus! Der Hunde-Experte Martin Rütter lässt die Fellnasen in seinen Fernsehsendungen nur ungern an der langen Leine. An Regeln sollten sich die süßen Vierbeiner schon halten – Disziplin müssen sie lernen!

Klingt alles gut und schön, nur hält sich der Moderator selbst so gar nicht an seine strikten Vorgaben. Mehr noch! Mit seinem inneren Schweinehund hat der TV-Star tagtäglich zu kämpfen, wie er gesteht.