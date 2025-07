Martin Rütter: Nach Abschied meldet er sich mit Klarstellung – "Grober Unfug"

"Finger weg vom Knochenknacken!" – Mit dieser Aussage sorgt Martin Rütter am 17. Juli 2025 in seiner Instagram-Story für klare Verhältnisse. Eigentlich wollte der beliebte Hundeprofi in der Sommerpause entspannen, doch ein Thema lässt ihn offenbar nicht los: verstörende Social-Media-Videos, in denen selbsternannte "Knochenknacker" Tiere malträtieren, als wäre das ein neuer Lifehack. Der TV-Star findet dafür nur zwei Worte: "Grober Unfug."