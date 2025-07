Neuer Job für Laura Müller – die Reaktionen sind eindeutig

In dem Video, das derzeit auf Social Media kursiert, zeigt Laura sich in einer neuen Rolle. "Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, ob die Unterwäsche, die Creatorinnen verkaufen, auch wirklich getragen wurde", meint die 24-Jährige. Ihre Lösung: speziell ausgebildete Hunde, die angeblich erschnüffeln können, ob ein Höschen tatsächlich am Körper war oder nicht.