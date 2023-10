Martina Voss-Tecklenburg: Völlig am Ende - Die Sorge um die Bundestrainerin wächst

Nicht jeder kann eine Niederlage gut verkraften und gleich weitermachen. Nein, manchmal steckt sie einem noch so richtig in den Knochen. Fußball-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg ist nach dem Debakel bei der Frauen-WM in Australien/Neuseeland am Ende ihrer Kräfte! Und die Sorge um die Bundestrainerin der Fußballnationalmannschaft der Frauen wächst.