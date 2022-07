Alexandra Popp: Lebensgefährtin oder Freund? So lebt die DFB-Kapitänin

Während sich unsere DFB-Herren noch im Schlummermodus für die WM im November befinden, stehen die Damen bereits in den Startlöchern. Seit dem 6. Juli 2022 laufen Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp und ihre Mitstreiterinnen wieder dem Ball hinterher um am Ende als Weltmeisterinnen den Pokal in die Höhe zu recken. Auch bei der diesjährigen EM in England gilt die Rheinländerin als eine der erfahrensten Hoffnungsträgerin der deutschen Damen-Nationalmannschaft. Immerhin führt Alexandra Popp mit 53 Toren die Torschützenliste im Team mit Abstand an. Den größten Erfolg ihres Lebens hat sie allerdings privat gelandet, denn sie ist bis über beide Ohren verknallt! Freund oder Lebensgefährtin, wen liebt Alexandra Popp?