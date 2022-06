Jessica Alba: Die besten Body-Tricks der Schauspielerin

SMART SNACKEN

Jessica hat den perfekten Muntermacher für den Nachmittag gefunden. "Ich liebe Popcorn mit Himalaja-Meersalz und Kokosnussöl. Das esse ich jeden Tag im Büro", sagte sie – und spart sich so jede Menge Zucker.

PUMP UP THE VOLUME

Eine motivierende Playlist ist der Schlüssel zu Jessicas Fitness-Erfolg. "Meistens höre ich Drake, Jay-Z oder Kanye, denn die Musik gibt mir die richtigen Impulse, um durchzuhalten. Guter Hip-Hop animiert mich mehr als seichte Pop-Musik."

DRINK UP

"Neben stillem Wasser trinke ich gern frisches Kokoswasser, denn die gesundheitlichen Vorteile sind einfach genial", erklärt Jessica. Mit seinen wenigen Kalorien ist der Durstlöscher eine gesunde Alternative zu anderen Säften und Limos. On top ist er reich an Kalzium, das die Knochen stärkt und den Muskelaufbau fördert. „Ansonsten gibt’s bei mir noch Kaffee und Tee – das war’s aber!“

VOLLE POWER

Die Actress ist ein Fan von schnellen und effektiven Workouts. "Ich bewege mich sehr gerne", erklärt sie. "Aber ich mag nicht viele Wiederholungen. Spinning-Kurse, Hot-Yoga-Sessions und hochintensives Intervalltraining (HIIT) sind meine Favoriten, wenn ich doch mal ins Gym gehe."

GANZ OHNE SCHNICKSCHNACK

Jessica ernährt sich nach dem Clean-Eating-Prinzip: Bei ihr kommen also keine verarbeiteten Lebensmittel auf den Tisch. "Ich halte mich so gut es geht daran, wenig Zucker, Kohlenhydrate und dafür viel mageres Protein und Gemüse zu mir zu nehmen." Trotz ihres vollgepackten Terminkalenders versucht sie, so oft wie möglich selbst zu kochen: "Bestellt wird bei uns nur in Ausnahmefällen."

UND OMMM...

Mental Health ist ein wichtiges Thema im Alltag der Dreifach-Mama: "Ich meditiere, selbst wenn es mal nur drei oder fünf Minuten sind. Das ist meine kleine Me-Time." Ihr wichtigstes Mantra ist dabei dieses: "Wenn du nicht nett zu dir selbst bist, wird es niemand sein." Recht hat sie, denn innere Zufriedenheit strahlt man schließlich auch nach außen aus!

