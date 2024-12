Masked Singer :Quoten-Katastrophe! Steht die Sendung vor dem endgültigen Aus?

Gerade mal 320.000 Zuschauer der Zielgruppe wollten am vergangenen Samstag wissen, wer sich unter dem Schneemann-Kostüm versteckte – das entspricht einem Marktanteil von schlappen 7,4 Prozent. Und damit ein neuer Negativrekord für „The Masked Singer“. Insgesamt war am Ende des Abends ein Tagesmarktanteil von 6 Prozent erreicht – viel zu wenig!