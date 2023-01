Massimo Sinato: Dieser Auftritt hat bittere Folgen

Der Profi-Tänzer war Kandidat in der SAT.1-Show "Stars in der Manege". Und dort hat er sich an eine Nummer gewagt, die mehr als gefährlich war: Feuerspucken. "Ich habe allergrößten Respekt vor dem Feuer und ein klein bisschen Bammel habe ich auch. Das ist eine gefährliche Artistik. Da will man schon heile nach Hause zu seinem Sohnemann kommen. Man muss die ganze Zeit konzentriert sein. Wenn man da einmal die Konzentration verliert, hat das Folgen. Und die Folgen sind spürbar", so Massimo im Einspieler.

Ja, das war eine ziemlich heiße Nummer. Denn schon bei den Proben merkte er, wie nah ihm die Flammen kommen. Trotzdem gab es für ih kein Zurück. Schließlich ist alles gutgegangen. Obwohl sich Massimo bei dem tatsächlich auch verbrannt hat. "Ich habe mich an der Hand verbrannt, ich habe mich an der Lippe verbrannt, an der Zunge verbrannt, am Hals verbrannt. Der Kopf ist noch dran. Ich dachte, die Haare und der Bart müssen dran glauben. Aber die sind verschont geblieben, zum Glück." Und was sagt seine Frau Rebecca Mir dazu? "Meine Frau sagt schon, das ist ganz schön verrückt, was ich da mache. Aber die kennt mich ja und weiß, dass ich alles, was ich mache, mit Herzblut und Leidenschaft mache", schwärmt er.

