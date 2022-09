Massimo Sinato & Rebecca Mir: Baby Nr. 2 - sie sind bereit

Doch obwohl Rebecca Mir Baby Nr. 2 kurz nach der Geburt ihres Sohnes noch einen Korb gegeben hat, ist das Thema sicher nicht vom Tisch. Und nach anderthalb Jahren könnte sich ihre Meinung längst geändert haben. Das zumindest lassen die Bilder mit ihrem Nachwuchs erahnen. Auf den gemeinsamen Bildern sieht man, wie happy sie als Mama ist. Ihr Söhnchen zaubert ein Lächeln auf ihr Gesicht und ein Strahlen, das nur eine Mama versprühen kann.

Mittlerweile ist der kleine Mann aus dem gröbsten raus. Mit eineinhalb Jahren ist er kein Baby mehr, sondern ein Kleinkind, dass die Familie sicher auf Trab hält. Aber mit dem Alter werden die kleinen Menschen auch immer selbstständiger. Ob das in dem Model den Wunsch nach einem zweiten Baby weckt? Nach seinem ersten Geburtstag schlug das Model bereits andere Töne an. "Also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann mal dann noch mehr Nachwuchs bekommen", verriet sie im Gespräch mit RTL. Der Zeitpunkt wäre jedenfalls ideal. Denn der Altersunterschied zwischen den beiden Kids wäre nicht zu groß und so könnten sie wunderbar miteinander aufwachsen und hätten den Spielkameraden jeden Tag bei sich.