Massimo Sinato: Heimliches Familienglück

Der "Let's Dance"-Profi strahlt, wann immer er von seiner Vaterrolle spricht, und gewährt Einblick in sein Leben abseits des Tanzparketts. Massimo gibt ehrlich zu: Der Anfang war nicht leicht. "Es hat gedauert ... diese Stillphase, da fühlt man sich wie das dritte Rad am Wagen", erinnert er sich.

Doch mit der Zeit wuchs er in seine neue Rolle hinein – und heute genießt er sie mehr denn je. Massimos Liebe zu seinem Sohn, der seine Locken geerbt hat, ist grenzenlos. "Ich hätte nie gedacht, dass es etwas auf der Welt gibt, was man so abgöttisch lieben kann", schwärmt er.

Bereits 2021 entschied er sich bewusst für eine Pause bei "Let's Dance", um bei der Geburt seines Sohnes dabei zu sein. Ein unvergesslicher Moment, den er für nichts in der Welt eintauschen würde. Mittlerweile hat sich der Familienalltag eingespielt. Gemeinsam mit seiner Frau Rebecca Mir (33) schenkt er dem Dreijährigen ein Leben voller Abenteuer, Reisen und wertvoller Quality-Time. Doch trotz all der Erlebnisse bleibt Massimo bodenständig. Werte wie "Familie, Zusammenhalt, Demut" sind ihm besonders wichtig. Vor allem Dankbarkeit möchte er seinem Sohn mit auf den Weg geben.

Mit Blick auf seine Rolle als Vater verrät Massimo mit einem Augenzwinkern: "Ich bin herzlich, humorvoll – und ein bisschen strenger als Rebecca." Aber eines ist sicher: Seine Familie ist sein größtes Glück.

