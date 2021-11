Massimo Sinató: Renata Lusin verkündet die süße Nachricht!

Via "Instagram" hatten die Fans von Renata nun die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen. Renata stand ihnen dabei Rede und Antwort und gab ein paar ganz private Einblicke in ihr Leben preis. So wollte unter anderem ein Follower von Renata wissen, ob sie Massimo mögen würde. Die Antwort der Profitänzerin darauf fiel eindeutig aus! "Seeehr", schreibt sie zu dem Bild, auf dem sie mit Massimo und Ehemann Valentin auf einem Red Carpet zu sehen ist. Wow! Was für eine zuckersüße Nachricht, die auch Massimo sichtlich freut. So repostete er Renatas Beitrag prompt in seiner Story! Mehr "Let's Dance"-"Familienliebe" geht wohl kaum...