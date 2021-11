Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Trennung! Er hat Schluss gemacht

Doch vor einigen Tagen brach Valentina die Tour plötzlich ab. Angeblich, weil sie sich die Rippe verletzte und der Arzt ihr vom Tanzen abriet. "Jede Bewegung könnte dazu führen, dass die Rippe bricht", erklärte die "GZSZ"-Beauty auf Instagram. Doch das soll nicht der einzige Grund gewesen sein. Angeblich trug auch der Herzschmerz zu der Entscheidung bei. Rúrik hatte sich kurz zuvor von Valentina getrennt. In den nächsten Tagen will er seine Sachen in Valentinas Wohnung abholen. So schnell kann aus einem Traum ein Albtraum werden...

