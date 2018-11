Massimo Sinato: Traurige Krebs-Beichte

Der plötzliche Tod von beschäftigt derzeit ganz Deutschland. Der Kult-Auswanderer starb nur zwölf Tage, nachdem er die Diagnose Lungenkrebs erhielt.Besonders "Let's Dance"-Star zeigte sich ergriffen. "Das ist natürlich eine traurige Nachricht, dass Jens Büchner von uns gegangen ist. Ich hatte ihn das letzte Mal auf dem Comedypreis getroffen, noch an der Hotelbar. Jens ist immer ein lebenslustiger, fröhlicher Mensch gewesen und es ist natürlich auch ein Wahnsinn, wie plötzlich jemand sterben kann", sagte er im Interview mit .

Massimo Sinatos Mutter starb an Lungenkrebs

Denn der Tänzer wurde in der Vergangenheit selber mit der tückischen Krankheit konfrontiert. "Ich kenne das von meiner Mama, die ja auch an Lungenkrebs gestorben ist, wie schnell sowas gehen kann." Massimo spricht nur selten über den tragischen Verlust. Doch in der -Sendung "The Story of my Life" wurde klar, wie tief der Schmerz noch immer sitzt. "Die letzten Worte meiner Mutter waren, dass ich nicht traurig sein muss, wenn sie geht, weil wir uns wiedersehen", erzählte der Mann von unter Tränen. Dadurch hätte er gelernt, wie kostbar jeder gemeinsame Moment ist.