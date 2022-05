Massimo Sinató & Vadim Garbuzov: Neue Details über das Traumpaar enthüllt!

Zwei riesige Fans hat das "Let's Dance"-Duo schon mal. Beim Training bekamen die beiden überraschenden Besuch von Vadims Schützlingen Sarah Mangione und Nicolas Puschmann. "Das was die auf die Beine stellen als erstes männliches Tanzpaar ist mega. Das macht mich so stolz und hat mich so berührt, als wir eben die Choreo gesehen haben", schwärmt "Prince Charming" in seiner Instagram-Story. Ob die Zuschauer das genauso sehen? Das erfahren wir nächsten Freitag ab 20:15 Uhr bei RTL...