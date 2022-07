Mathias Mester: Liebeshammer! Ist diese Blondine seine neue Freundin?

Am Wochenende erschien Mathias zum "Ball des Sports" in Wiesbaden mit einer attraktiven Begleiterin. Julia Brückmann heißt die junge Dame und brachte den Leichtathleten gewaltig zum Strahlen. Klar, dass die Gerüchteküche sofort brodelte. Ist Mathias etwa wieder in festen Händen? "Sie ist eine Freundin", sagte er knapp gegenüber "Gala" und lachte schelmisch. Geht vielleicht doch ein bisschen mehr zwischen den beiden? Das bleibt wohl vorerst ihr süßes Geheimnis...

