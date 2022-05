Mathias Mester: Neue Liebe bei "Let's Dance"

Mathias steht auf lange Beine

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich "Let’s Dance"-Teilnehmer während der Show verlieben. Rebecca Mir und Massimo Sinató fanden auf dem Parkett zueinander, Christina Luft und Luca Hänni ebenfalls. Eher indirekt könnte der Kuppel-Zauber der Show nun auch bei Mathias wirken. „Ich bekomme gerade sehr viele Angebote von interessanten Frauen“, verrät er im Interview.

Vor allem seine lockere, humorvolle Art komme offenbar gut an. "Ich habe festgestellt, dass Frauen in meinem Alter auf andere Dinge achten als auf die Größe", so der kleinwüchsige Ex-Leistungssportler. "Da geht es um den Charakter und die Liebe und nicht darum, was andere Menschen denken, wenn sie uns sehen." Abgeneigt ist Mathias nicht, schließlich geht er schon seit 2020 allein durchs Leben: "Gerade bin ich glücklicher Single, aber mal schauen, was passiert." Und was wünscht er sich von seiner Traumfrau? "Ich finde lange Beine total sexy bei einer Frau."

