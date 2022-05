Mats Hummels: Jetzt ist er in der Liebe endgültig gescheitert

Fiese Klatsche für Mats

"Mann, entscheide dich doch endlich mal!", würde man ihm gern zurufen. Der Dortmund-Kicker agiert momentan wie der Hauptdarsteller seiner eigenen Soap, flatterte zuletzt wie ein Schmetterling von einer Blüte zur nächsten, obwohl die Trennung von Noch-Ehefrau Cathy nie offiziell bestätigt wurde. Offenbar sind die Frühlingsgefühle mit dem Fußballprofi durchgegangen. Und wie es in der Liebe so ist, macht man sich dabei eben auch mal zum Narren. Mats’ Instagram-Turtelei mit Céline war jedenfalls die perfekte Steilvorlage für Hohn und Häme. Zeitweise lag der Name Mats Hummels ganz vorn in den Trending-Charts auf Twitter: Kein anderes Thema beschäftigte die User der Plattform mehr, er wurde zum Lästerobjekt Nummer eins, Gegenstand witziger Foto-Kollagen und Sprüche. Kleine Kostprobe gefällig? "Mats Hummels hat mir gesagt, ich bin eine von 4 aus 80 Millionen" oder: "Will übers Wochenende meine Eltern besuchen, aber habe Angst, dass Mats Hummels mit meiner Mutter zusammen ist." Eigentlich ja kein Rekord, den man sich gern auf die Fahne schreibt, aber Mats versuchte, das Ganze trotzdem mit Humor zu nehmen, und behauptet: "Hab gestern wirklich Tränen lachen müssen ob der geilen Tweets."

Das Lachen könnte ihm allerdings bald vergehen. Denn das öffentliche, für seine Familie ziemlich demütigende Liebestheater, hat etliche tiefe Kratzer auf seinem bis dato makellosen Image hinterlassen. Der smarte und gut aussehende Innenverteidiger war stets ein beliebtes Werbegesicht. Unternehmen schmückten sich gern mit Mats, der sich auch sozial großzügig engagiert. Doch plötzlich schwingt beim Namen Hummels immer die Assoziation "Liebesschuft" mit. Und wer möchte schon mit so jemandem zusammenarbeiten? Noch hat er Glück im Unglück: Anders als Céline hat ihm bislang keine Firma den Laufpass gegeben. Man kann nur hoffen, dass ihm seine blamablen Frauengeschichten eine Warnung, waren. Nicht, dass er am Ende doch noch die Rote Karte gezeigt bekommt. Von den Ladys und den Kooperationspartnern.

