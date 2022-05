Cathy Hummels: Jetzt ist Schluss! Sie hat es beendet

Es war DAS Tuschelthema der vergangenen Wochen: Star-Kicker Mats Hummels baggerte "GNTM"-Gewinnerin Céline Bethmann an, lud sie in seine Wohnung nach Dortmund ein und bekochte sie dort. Das Model machte das Techtelmechtel prompt öffentlich, teilte Fotos aus Mats’ Villa (inklusive Schlafzimmer) und eine Textnachricht, in der Mats ihr ausdrücklich versichert, dass er Single sei.

Cathy dürfte die frivole Enthüllung mitten ins Herz getroffen haben. Schließlich bemüht sie sich seit Monaten, den Eindruck zu erwecken, alles sei prima im Hause Hummels. Auch jetzt setzte nach dem ersten Schock sofort wieder der Harmonie-Reflex ein: Zwar verteilte sie auf Instagram ein paar pseudo-witzige Spitzen gegen Céline, macht ansonsten aber konsequent gute Miene zum Liebes-Theater um ihren Gatten.

Das zeigte sich auch über Ostern: Die Hummels verbrachten die Tage gemeinsam mit Freunden in Österreich, und Cathy postete eine Flut demonstrativ glücklicher Familienfotos. Auffällig: Söhnchen Ludwig, dessen Gesicht sie nicht mehr versteckt, wirkt auf allen Bildern überglücklich und ahnt wohl nichts vom Drama zwischen seinen Eltern. So will es Cathy offenbar – gut möglich also, dass sie nur für ihren Kleinen so hartnäckig eine Heile-Welt-Show inszeniert, die ihr doch in der Seele wehtun muss.

Denn wer ihre Insta-Beiträge aufmerksam liest, erkennt, dass die Spielerfrau längst nicht so heiter drauf ist, wie sie tut. "I love to pretend", schreibt sie unter ein Bild, auf dem sie fröhlich lacht, zu Deutsch: Ich wahre gern den Schein. Und weiter: "Ich finde das nicht verwerflich, aber in der Welt und in meinem Leben gibt es viel Negatives. Wenn ich mich auf das Positive konzentriere, geht es mir gut." Bei all dem Negativen dürfte sich das Positive derzeit wohl vor allem um Ludis Wohlergehen drehen. Wie es in ihr aussieht, findet Cathy, geht keinen was an …