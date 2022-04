Cathy Hummels: Bloßgestellt, hintergangen und enttäuscht! Warum tut Mats ihr das an?

Cathy wird eiskalt gedemütigt

Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt die Pics und plauderte aus, sie hätte ein "wunderschönes" Date mit Mats gehabt. Zum Essen hätte es Steak mit Kartoffelstampf gegeben. Und zum Nachtisch vielleicht ein paar Matratzensport-Übungen? Bis in Mats Schlafzimmer hat es Céline jedenfalls geschafft, wie ihre Fotos belegen … Unbestritten ist jedenfalls, dass die pikante Instagram-Story ein echter Schock für Cathy Hummels ist! Erstmals reagierte die Influencerin sogar öffentlich auf ein Affären-Gerücht über ihren Mann: Sie lud ein Foto von sich und dem gemeinsamen Sohn Ludwig (4) hoch und schrieb: "Heute Abend habe ich ein Dinner-Date mit Ludwig. Es gibt nicht Steak und Kartoffeln, sondern vegane Lasagne à la Mama." Darunter setzte sie den Hashtag #germanysnexttopmama. Autsch!

Céline ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken, sie antwortete frech mit "Klingt mega" – und bestätigte gegenüber RTL die angebliche Lovestory mit Mats: "Wir daten. Genau, ja." Den Link zur Story schickte sie an Cathy, die das Ganze erstaunlich cool mit einem "Danke für den Lesestoff und dein erstes ‚Hallo‘ an mich" kommentierte. In ihrem Inneren dürfte es allerdings ganz anders ausgesehen haben … Klar, dass Céline für die dreiste Aktion einen Shitstorm im Netz kassierte. Die Folge: Die als "respektlose Bettgespielin" beschimpfte "GNTM"-Beauty sah sich genötigt, ihren Ruf reinzuwaschen – und postete einen Screenshot eines Chatverlaufs mit Mats, in dem sie ihn vor dem Date fragte, ob er denn auch Single sei! Seine Antwort: "Oh Gott, ja. Sonst lade ich dich doch nicht ein." Bäm! Das wäre dann wohl die (unfreiwillige) Bestätigung dafür, dass die Ehe von Mats und Cathy tatsächlich gescheitert ist! Und die denkbar größte Demütigung für Cathy, die doch so gerne weiter auf heile Familie gemacht hätte – und vielleicht sogar noch Hoffnung auf ein Liebescomeback hatte … An Silvester hatte sie ein Familienfoto gepostet, dazu die Worte: "Egal, wie schwer die Vergangenheit war, du kannst immer wieder von vorn beginnen." Spätestens jetzt dürfte auch ihr klar sein: Einen Neuanfang mit Mats wird es nicht mehr geben …

