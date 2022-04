Für Filmrolle

Eva Mendes passt wieder in ihre Teenie-Shorts!

Dass Schauspieler für eine Rolle ordentlich an Gewicht verlieren, ist in Hollywood keine Seltenheit man denke nur an Matthew McConaughey (45) der während der Dreharbeiten zum "Dallas Buyers Club" nur noch ein Schatten seiner selbst war.Ganz so drastisch abgenommen hat Eva Mendes (41) für "The Place Beyond The Pines" zwar nicht, aber einige Kilos mussten für den Film von Ehemann Ryan Gosling (34) ebenfalls weichen.