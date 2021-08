Matthew Mindler: Vermisster Ex-Kinderstar wurde tot aufgefunden!

Seit vergangen Dienstag galt Matthew als vermisst. Mittlerweile herrscht traurige Gewissheit. Matthew ist tot. Das teilt der Dekan der Millersville Universität von Pennsylvania auf dem offiziellen Instagram-Account mit. "Mit großer Trauer im Herzen muss ich den Tod des 19-jährigen Matthew Mindler mitteilen, einem Erstsemester-Studenten an der Millersville Universität", heißt es in dem Statement. "Am Samstagmorgen, den 28. August, wurde Matthew tot in Manor Township in der Nähe des Campus aufgefunden."