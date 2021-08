Michael Nader: Der "Denver Clan"-Star ist tot

Trauriger Abschied von Michael

"Schweren Herzens muss ich den Tod meines geliebten Michaels verkünden", heißt es in dem Statement der Witwe. "Wir hatten zusammen mit den vielen Hunden, die wir bei uns aufgenommen haben, 18 wundervolle gemeinsame Jahre. (...) Er war ein schöner und faszinierender Mann mit vielen Talenten und Begabungen. Ich werde ihn für immer vermissen."

Nader kam 1945 in St. Louis zur Welt und wirkte nach seinem College-Abschluss in mehreren kleineren Produktionen mit. 1983 konnte er in der Serie "Denver Clan" endlich seinen großen Durchbruch feiern. Darin spielte er bis 1989 die Rolle des Farnsworth "Dex" Dexter. Später war er auch in Serien wie "All My Children", "Law & Order. Special Victims Unit" und "Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen" zu sehen.