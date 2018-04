Matthias Mangiapane & Hubert Fella: Traumhochzeit mit Frank Matthée!

Erst kürzlich war Matthias noch dabei zu sehen, wie er sich im Dschungelcamp durch eine Vielzahl von Prüfungen schlagen musste. Dass sein Angebeteter Hubert genau diese Ausnahmesituation dazu nutzte, um seinem Liebsten einen Antrag zu machen, überraschte nicht nur Matthias! Auch die anderen Dschungelbewohner waren nach der freudigen Nachricht im absoluten Hochzeitsfeier.

Wie das Paar nun verkündete, soll der große Tag immer näher rücken. Doch damit nicht genug! Auch ihre Fans sollen an dem Ereignis teilhaben können...

Matthias Mangiapane: Bösartige Betrugs-Vorwürfe!

Matthias Mangiapane & Hubert Fella: Hochzeit im TV

Das Matthias und Hubert echte Show-Erfahrungen besitzen, bewiesen sie nicht nur in "Das Sommerhaus der Stars". Auch bei "Hot oder Schrott" konnte das Paar eine große Fangemeinde für sich gewinnen. Nun verrieten die beiden Trödel-Darsteller, dass auch ihre Hochzeit durch eine eigene Show begleitet werden soll. Dabei sollen die Fans die Möglichkeit haben, jede Entwicklung des Großereignissen mitverfolgen zu können. Wie Matthias berichtet, habe er davon auch schon eine ganz besondere Vorstellung. So erzählt er gegenüber "Gala": "Ich habe ja eine spezielle Vorstellung. Ich wollte schon immer in einem Schloss heiraten und mit einer Kutsche vorfahren. Eine richtige Märchen-Hochzeit." Ein Glück, dass sie dabei auf prominenten Unterstützung zählen können…

Matthias Mangiapane & Hubert Fella: Frank Matthée steht ihnen zur Seite

Wie Matthias ebenfalls berichtet, soll Hochzeits-Profi Frank Matthée den beiden in der Show mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das dabei die Kameras stören könnte, ist für Matthias ausgeschlossen. So fügt er hinzu: "Durch diese ganzen Sendungen, die wir bisher gemacht haben, vergisst man die Kameras irgendwann. Gerade dann, wenn man den schönsten Tag in seinem Leben plant, ist man gedanklich eigentlich mehr bei sich und seinem Partner als bei den Kameras." Die erste Folge soll dabei am 30.04 2018 um 22:15 Uhr bei "VOX" zu sehen sein. Wir sind schon jetzt gespannt...