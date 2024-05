Matthias Mangiapane: Nach Online-Shitstorm - Nun meldet er sich zum Tiger-Fiasko zu Wort

Am Wochenende besuchte Matthias Mangiapane den Brandenburger Tierpark "Willes Welt" in Müncheberg. Dort durfte er mit einem weißen Tiger schmusen. Einen Schnappschuss von diesem Moment postete er danach auf Instagram. Dazu schrieb der Realitystar: "Für mich ging ein großer Traum in Erfüllung."

Ein Besuch, der einigen Usern ein Dorn im Auge ist. Eine Userin kritisiert: "Hey Matthias. Den Tigern und allen anderen Tieren in 'Willes Welt' wird dort kein gutes Leben geboten. Übrigens gab es grad erst Berichte darüber, wie fragwürdig die Tigerzucht dort abgelaufen ist." Eine weitere Person schreibt: "Dein Ernst? Hast du immer noch nicht mitbekommen, dass man Tier nicht für sein Vergnügen einsperren sollte? Du hattest vielleicht ein tolles Erlebnis, der Tiger lebt dafür ein beschissenes Leben. Denk bitte drüber nach."

Diese Kritik will Matthias Mangiapane nicht auf sich sitzen lassen und meldet sich nun auf Instagram in seiner Story. Er rechtfertigt sich: "So, ich möchte mich jetzt einmal zu den Bildern vom Wochenende melden, weil ja einige sehr irritiert waren über die Tiger-Bilder. Diese Tiger-Bilder sind bei 'Willes-Welt', bei der Familie Wille entstanden. Diese Tiger waren jahrelang aktiv als Zirkustiger und haben jetzt dort einen festen Platz, wo sie ihr Leben genießen können. In großen Gehegen, die immer wieder erneuert und vergrößert werden. Diese Tiger waren jahrelang als Zirkustiger aktiv und deshalb können die auch gar nicht mehr ausgewildert werden, auch wenn für andere Tiere der schönste Platz die Freiheit wäre. Aber bei diesen Tigern ist es schier unmöglich."

Der Tierpark war zuletzt in die Kritik geraten. Die Tierschutzorganisation Peta hat den Vorwurf der nicht artgerechten Haltung und Qualzucht erhoben.