Matthias Reim: Neuanfang! Endlich gibt es ein happy End

Für Matthias war der Weg zu diesem Glück alles andere als einfach. Burnout, eine schwere Herzmuskelentzündung und die Herausforderungen des Künstlerlebens brachten ihn an seine Grenzen. Der Druck, stets alles perfekt zu machen, trieb ihn in eine innere Unruhe, die er lange nicht loslassen konnte. Doch irgendwann kam der Punkt, an dem er erkannte, dass etwas in seinem Leben sich ändern musste.

Heute steht für Matthias eines fest: Seine Familie hat absolute Priorität. Besonders seine jüngste Tochter Zoe (2), die er gemeinsam mit Christin hat, hat sein Leben von Grund auf verändert. "Sie ist das Wichtigste in meinem Leben", gibt er zu verstehen. Auch zu den sechs Kindern aus seinen früheren Beziehungen sucht Matthias nun intensiveren Kontakt. "Wir holen vieles nach, was früher zu kurz gekommen ist", sagt er und ist dankbar für die zweite Chance: "Nie wieder setze ich mein Glück so aufs Spiel."

Dass er diesen Neuanfang wagen konnte, verdankt er Christin. Mit ihrer Unterstützung hat er die Kraft gefunden, neue Wege einzuschlagen. Der bevorstehende Hochzeitstag wird so nicht nur ein Moment des Feierns, sondern auch ein Symbol für die Liebe, die alle Hindernisse überwindet.

Matthias Reim: Jetzt schwärmt eine andere Blondine von dem Musiker! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: