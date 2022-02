Matthias Reim: Seine schwangere Frau Christin musste mit Blaulicht ins Krankenhaus!

In der "Giovanni Zarrella Show" trat der Star mit seinem aktuellen Power-Song "Blaulicht" auf. Natürlich sprach ihn Gastgeber Giovanni (43) auch auf das neue Baby an: "Bald ist es ja wieder so weit: Christin ist hochschwanger. Da musst du bereitstehen am Auto." Für Matthias Reim Ehrensache. Und er hat bereits einen gewagten Plan geschmiedet, den so manch ein Polizist allerdings wohl eher skeptisch sehen würde: "Du, ich habe schon ein kleines Blaulicht, das mache ich oben drauf und dann geht es über rote Ampeln, wenn es sein muss – überhaupt keine Frage."

Ein Scherz? Vielleicht. Trotzdem – man traut es dem Raubein mit dem großen Herzen durchaus zu ...