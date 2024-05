Matthias Reim & Christin Stark: Ehrliche Beichte! Zerbricht ihr Glück ausgerechnet daran?

Der Schlagerstar und die Sängerin sind nicht nur ein Liebespaar und Eltern von Zoe (2), sondern auch zwei Künstler, die ehrgeizig ihre Ziele verfolgen. Und genau das ist ein Riesenproblem im Hause Reim, wie der Star im Podcast "Road to Glory" verrät. Denn Matze gibt seiner Frau beim Komponieren ständig Tipps, doch die reagiert allergisch drauf. Beispiel gefällig? Er sagt: "Geh in C-Dur." Sie antwortet genervt: "Ich gehe dahin, wo ich hin will!" Et voilà, der Zoff ist da!