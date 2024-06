Matthias Reim & Christin Stark: Liebes-Aus? Jetzt spricht sie Klartext

"Ich hab viele absurde Schlagzeilen schon über mich gelesen. Wenn ich ein Leben führe, mit einer Patchwork-Familie, wie ich sie habe, oder einfach auch mein Mann und ich einen großen Altersunterschied haben, bietet das natürlich eine Fläche für teilweise auch gemeine Headlines", sagt die 34-Jährige bei der "Starnacht am Neusiedler See" gegenüber "Ippen.Media". Teilweise gab es "wirklich verrückte Geschichten", wie Christin weitererzählt: "Ich glaube das witzigste aktuell war, dass mein Mann und ich wohl in Trennung leben und ich hätte ja bereits meinen Ring abgelegt. Man sieht aber auf dem Foto auf dem Red Carpet, dass ich meinen Ehering trage. Da hab ich mich dann echt gefragt: Hä? Wie?"