Matthias Schweighöfer & Ruby O. Fee: Getrennte Leben! "Liebe hat auch viel mit Loslassen zu tun."

Schon seit langem sitzen die beiden jede Woche in der Paartherapie. "Ruby und ich sind sehr gegensätzlich, etwa, was unsere Erziehung angeht, haben aber auch viel gemeinsam. Was es auch nicht unbedingt einfacher macht", so der Schauspieler. "Zwei große Egos, die beide auf Harmonie aus sind. In den Sitzungen lassen wir es deswegen auch mal richtig krachen. Wir nutzen die Therapie bewusst, um uns zu reiben und wieder zueinander zu finden."